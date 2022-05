Rendez-vous aux jardins

2022-06-03 – 2022-06-04 Voici l’occasion pour le public de découvrir les jardins de la Fondation qui jouissent d’un point de vue exceptionnel sur la baie de Cassis et le Cap Canaille, la plus haute falaise maritime d’Europe.



sur réservation: rsvp@camargofoundation.org Les Rendez-vous aux jardins, organisés par le Ministère de la culture, auront pour thème “Les jardins face au changement climatique”. Voici l’occasion pour le public de découvrir les jardins de la Fondation qui jouissent d’un point de vue exceptionnel sur la baie de Cassis et le Cap Canaille, la plus haute falaise maritime d’Europe.



