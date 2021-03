Toulouse Les Jardins du Muséum Haute-Garonne, Toulouse Rendez-vous aux Jardins 2021 Les Jardins du Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Évènement Rendez-vous aux jardins du 4 au 6 juin 2021 dans toute la France et dans 20 pays d’Europe, pour leur 19e édition ! cette année, le thème « la transmission des savoirs ». Propriétaires, jardiniers,… s’engagent à nouveau cette année pour vous offrir des animations exceptionnelles : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, expositions, ateliers, mais aussi promenades musicales, jeux/concours, lectures, etc… Rendez-vous aux jardins a pour objectif d’inviter le public, dont les scolaires le vendredi, à visiter les parcs et jardins, informer sur les nombreuses actions mises en œuvre pour conserver et créer des jardins, former des jardiniers et transmettre des savoir-faire. ### Plus d’infos [Site du Ministère de la Culture](https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Actualites/Manifestations-nationales-en-region/Rendez-vous-aux-jardins)

Manifestation gratuite.

