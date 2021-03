RENDEZ VOUS AUX JARDINS 2021 Jardins du Coq, 5 juin 2021-5 juin 2021, Montignac-le-Coq.

RENDEZ VOUS AUX JARDINS 2021

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardins du Coq

[http://www.lesjardinsducoq.com](http://www.lesjardinsducoq.com)s entre Charente et Dordogne Périgord.

Ils s’étendent sur 2 hectares en harmonie avec la Nature dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. La promenade commence par les chambres de verdure et les jardins à thème puis s’ouvre peu à peu vers un espace naturel et le champ de lavande pour arriver enfin vers la partie sauvage près de l’étang et du bois de La Paloma. Chaque lieu évoque des souvenirs personnels, un message de paix, d’amour et de liberté accompagné par les mots et les pensées d’artistes tout au long de la visite. www.lesjardinsducoq.com

5 € – gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Près d’Aubeterre sur Dronne. Une harmonie naturelle.

Jardins du Coq Lieu-dit Labreuille, 16390 Montignac-le-Coq, Charente, Nouvelle-Aquitaine Montignac-le-Coq Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T12:00:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T12:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00