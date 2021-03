Battrans Battrans BATTRANS Rendez-vous aux jardins 2021 Battrans Battrans Catégorie d’évènement: BATTRANS

du samedi 5 juin au lundi 7 juin à Battrans

Visite libre du parc arboré de 3 hectares labellisé « jardin remarquable » depuis 2004, organisé autour d´un étang de 80 ares.

Entrée gratuite

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T12:00:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T12:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00;2021-06-07T10:00:00 2021-06-07T12:00:00;2021-06-07T14:00:00 2021-06-07T18:00:00

