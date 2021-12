Besançon Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon, Doubs Rendez-vous autour du Livre #3 Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Maison de l’Architecture de Franche-Comté, le mardi 9 février à 18:30

Une perle ivre #2 Le “maudit” en Architecture dans la Littérature Pour cette seconde édition de la Perle ivre, nous vous proposons pour thème le “maudit” : lieux hantés, présences-absences, ratages, échecs, fantômes d’architectes… Venez avec vos trouvailles !

Entrée libre

Le maudit, le raté, l’échec en Architecture dans la Littérature Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon Centre-Chapelle des Buis Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-09T18:30:00 2021-02-09T20:00:00

