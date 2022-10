Rendez-vous Automne Photographie Nature Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Rendez-vous Automne Photographie Nature

Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-10-27 – 2022-10-30

Bouches-du-Rhne Vendredi 28 :

7h30 : Lever de soleil à cheval pour découvrir les lumières d’Automne.

Cabane de Chararel. 2h – 60€.

11h00 : Vernissage « Cheval Camargue » avec Cécile Domens. Cabane de Cacharel.

16h00 : Vernissage « Rencontres sauvages en bleu, blanc, gris » avec Emelin Dupieux. Mas de la Fouque.

17h30 : Coucher du soleil à cheval pour découvrir les lumières d’Automne.

Cabane de Chararel. 2h – 60€.



Samedi 29 :

7h30 : Lever du jour à Pont de Gau. Ouverture exceptionnelle.

Parc ornithologique de Pont de Gau – 25€.

11h00 : Vernissage « Flamants & Co » avec Lucie Bressy. Office de Tourisme.

16h00 : Vernissage « Painting – Like » avec Magali Chesnel.Auberge Cavalière du Pont des Bannes.



Dimanche 30 :

6h30 : Lever du jour à Pont de Gau. Ouverture exceptionnelle. Parc ornithologique de Pont de Gau – 25€.

11h00 : Vernissage « Regards croisés » avec Serge Mercier et Jérôme Rey.

Parc ornithologique de Pont de Gau. Festival de la Camargue d’automne » : expositions photographiques grands formats au ciel ouvert pour célébrer la nature. Info et réservations : www.festival-camargue.fr Saintes-Maries-de-la-Mer

