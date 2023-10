Rendez-vous au « salon des lecteurs » Le BHV Marais Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 15 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Réservation par mail librairiemarais@bhv.fr dans la limite des places disponibles.

Partagez vos lectures et faites de nouvelles rencontres littéraires !

Le dimanche 15 octobre 2023, de 15h à 17h, préparez-vous à vivre une expérience littéraire unique lors du « Salon des Lecteurs » au Salon MARAIS du BHV Marais. Rejoignez-nous pour un thé littéraire convivial, où vous pourrez partager vos lectures, échanger des idées et rencontrer d’autres passionnés de livres dans un cadre exceptionnel.

La bibliothèque prend une dimension encore plus magique. Apportez vos livres préférés ou choisissez parmi notre sélection à la librairie. Partagez vos coups de cœur, découvrez de nouvelles œuvres et discutez des intrigues, des personnages et de tout ce qui rend la lecture si passionnante.

En partenariat avec la revue PAGE, le « Salon des Lecteurs » promet d’être une occasion exceptionnelle de célébrer la littérature, de créer des liens avec d’autres amateurs de livres et de vivre un moment de partage autour des mots.

Rendez-vous à l’accueil général de la Librairie LE BHV MARAIS au 2ème étage le jour de l’événement. L’inscription est gratuite et peut se faire en envoyant un e-mail à librairiemarais@bhv.fr ou sur place, dans la limite des places disponibles.

Le BHV Marais 52 rue de la verrerie 75004 Paris

Contact :

LE BHV MARAIS