« Rendez-vous au salon » : concert commenté, avec Aglaya Zinchenko et Pierre Hartmann Frontenay, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Frontenay.

10 EUR « Rendez-vous au salon » : concert commenté, avec Aglaya Zinchenko (pianiste, concertiste russe) et Pierre Hartmann (contrebassiste bisontin). Un discours musical imaginaire entre la Bohême et la Russie du XIXe siècle. À chaque pièce pour contrebasse d’un compositeur tchèque, le piano va répondre avec une pièce russe du même titre. La Dumka de Balakirev

répond à celle de Černy, une romance de Tchaïkovski à celle de Schwabe, une élégie d’Arensky à celle de Jaksch et une valse de Kalinnikov à celle

de Schwabe, une élégie d’Arensky à celle de Jaksch et une valse de Kalinnikov à celle de Kuchynka. Est-ce un jeu de miroir, ou de paires comme aux cartes, ou une partie de paume? Bienvenue à la rencontre de cette musique inconnue, belle et émouvante ! Informations sur : www.aglaya-zinchenko.com

+33 3 84 44 62 47

