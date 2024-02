RENDEZ-VOUS AU PAYS MARCHE EPHEMERE MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX Saint-Vincent-d’Olargues, samedi 13 juillet 2024.

Un panier au bras, courrez au marché ! à l’arrivée ? Une pause savoureuse et locale au jardin du Djo’lly Truck, avec les producteurs, artistes et artisans de la vallée.

Petite restauration, impromptus musicaux et spectacles au chapeau. Accès cycliste direct par la voie verte.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 09:00:00

fin : 2024-07-13 13:00:00

au lieu-dit Gaillergues,

Saint-Vincent-d’Olargues 34390 Hérault Occitanie lepetitmarchedesaintvincent@gmail.com

L’événement RENDEZ-VOUS AU PAYS MARCHE EPHEMERE MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX Saint-Vincent-d’Olargues a été mis à jour le 2024-02-21 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC