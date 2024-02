RENDEZ-VOUS AU PAYS CAFES VIGNERONS CHÂTEAU MARIS Félines-Minervois, jeudi 8 août 2024.

RENDEZ-VOUS AU PAYS CAFES VIGNERONS CHÂTEAU MARIS Félines-Minervois Hérault

La recette parfaite pour passer un moment agréable visite du domaine et de la cave, coucher du soleil, vins et tapas. Découverte des vins de Château Maris, accompagnés d’une sélection de tapas méditerranéenne. Quand la chaleur estivale se fait moins ressentir et laisse tomber le soleil derrière les collines….

La recette parfaite pour passer un moment agréable visite du domaine et de la cave, coucher du soleil, vins et tapas. Découverte des vins de Château Maris, accompagnés d’une sélection de tapas méditerranéenne. Quand la chaleur estivale se fait moins ressentir et laisse tomber le soleil derrière les collines.

Notre visite explique l’appellation, l’histoire de Chateau Maris, nos méthodes biodynamiques. Courte balade dans les vignes, suivie d’une visite de notre chai en chanvre, unique au monde. Après avoir vu la cave nous nous installerons autour d’une table agrémentée de tapas et de charcuteries, idéal pour vous faire déguster les vins de Château Maris.

Les personnes qui souhaitent poursuivre la soirée par un diner, il est possible de réserver au restaurant Grand Cafe Occitan à Félines Minervois à 2 minutes de la cave. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 19:00:00

fin : 2024-08-08 21:00:00

7 Rue de l’Occitanie

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie hannah@chateaumaris.com

L’événement RENDEZ-VOUS AU PAYS CAFES VIGNERONS CHÂTEAU MARIS Félines-Minervois a été mis à jour le 2024-02-23 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC