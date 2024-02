RENDEZ-VOUS AU PAYS BALADE DES SAVEURS CHÂTEAU MARIS Félines-Minervois, jeudi 30 mai 2024.

RENDEZ-VOUS AU PAYS BALADE DES SAVEURS CHÂTEAU MARIS Félines-Minervois Hérault

Château Maris est situé en Cru La Livinière. Il est le premier domaine européen à obtenir la certification Bcorps. Depuis plus de 20 ans, le domaine porte les valeurs d’une viticulture durable qui replace la nature dans le cœur des hommes et l’homme au cœur de la nature.

Nous visiterons notre chai éco-construit en chanvre, unique au monde, lors d’une promenade dans les vignes autour de la cave. Suivi par une dégustation de 4 vins du domaine au milieu de notre chai à barriques et de nos cuves ovoïdes si particulières et si importantes dans l’élaboration de nos vins. Explications sur notre magnifique appellation Cru La Livinière, l’histoire de Château Maris et nos différentes méthodes biodynamiques.

Possibilité de restauration sur place au Grand Café Occitan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 10:00:00

fin : 2024-05-30 12:00:00

7 Rue de l’Occitanie

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie hannah@chateaumaris.com

