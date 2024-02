RENDEZ-VOUS AU PAYS 6MARCHE EPHEMERE NOCTURNE DE ST JULIEN Saint-Julien, mercredi 31 juillet 2024.

RENDEZ-VOUS AU PAYS 6MARCHE EPHEMERE NOCTURNE DE ST JULIEN Saint-Julien Hérault

Marché gourmand avec animation musicale et dansante

Venez vous restaurer dans une ambiance festive.

Jeux gratuits pour les enfants proposés par JOC D’AQUI.

Détail des animations musicales et programmation musicale

10 juillet Démonstration de la batucada TempoLoco et orchestre Sabrina Bousquet.

17 juillet et 7 aout: Orchestre Florence Olivier.

24 juillet Orchestre Sandrine et son étincelle Musette.

31 juillet formation Carpenters Family.

14 août orchestre Karine et Flo.

21 août orchestre Alter Ego. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 19:00:00

fin : 2024-07-31 23:00:00

Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie contact@stjulien34.fr

