Le Musée Curie vous ouvre ses portes à travers sa nouvelle série de 5 capsules vidéo. Un.e médiateur.rice du musée vous invite à une visite privée thématique. Déambulez dans différents espaces de l’exposition permanente. Découvrez les trésors exposés au Musée Curie, les histoires qu’ils racontent et les anecdotes qu’ils recèlent… Episode 1 « [Le voyage de Marie Curie aux Etats-Unis](https://youtu.be/uO8clJArNes) » Episode 2 « [L’histoire de la création de la Fondation Curie et de la lutte contre le cancer](https://youtu.be/eEMzFrFddos) » Episode 3 « [Découvrez le laboratoire de chimie de Marie Curie](https://youtu.be/T3j9BYVxOS4) » Episode 4 « [La création de l’Institut du radium](https://youtu.be/-Id0j4zFEuU) » Episode 5 « [Visitez le bureau de Marie Curie](https://youtu.be/3bNmRQJROjM) »

En streaming sur la chaîne YouTube du Musée Curie

