marché couvert, le mercredi 8 juin à 08:00

à faire ou à ne pas faire en cas de canicule? au cours d’un atelier ludique et inter-actif proposé par un professionnel de la diététique avec à la clef quelques idées rafraichissante.

sur inscription, gratuit

canicule, registre nominatif comment faire? marché couvert place du 11 novembre saint dizier haute marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T08:00:00 2022-06-08T11:30:00

