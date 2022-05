RENDEZ-VOUS AU JARDINS AU PETIT MOULIN DE CARABOTTE Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

2022-06-03 – 2022-06-05

2022-06-03 10:00:00 – 2022-06-05 20:00:00

Visite des vestiges d'un moulin à grains du 13ème siècle, promenade dans le parc parmi les chênes centenaires, dégustation des vins du vignoble BCBG.

