Rendez-vous au Jardin21 pour un blind test Jardin 21, 10 mai 2023, Paris.

Le mercredi 10 mai 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Adepte de challenge, musicos averti ou encore joueur invétéré ? Venez tester votre culture musicale lors d’un blind test d’exception ! A la clé : des bières et une planche pour les 3 meilleures équipes, en quantité variée selon classement du podium.

Jardin21, la friche végétale et culturelle située dans le Parc de la Villette, au bord du canal de l’Ourcq réouvre du 4 mai au 30 septembre 2023 ! Créé en 2018, le Jardin21 propose chaque été des événements autour de son potager : des ateliers de jardinage, des cours de sport, des événements jeune public comme des chasses au trésor, des open air avec des collectifs de musiques électroniques, des marchés d’artisans, de créateur·ices et de seconde main, ou encore des concerts. Ouvert du mercredi au dimanche, le lieu dispose aussi d’un restaurant et de plusieurs bars.

Mercredi 10 mai c’est blind test ! Et pour motiver les troupes, de multiples lots sont à gagner :

1ère place : 2 pichets de bière et 1 planche au choix

2ème place : 1 pichet de bière

3ème place : 1 demi de bière par membre d’équipe

Infos pratiques

Entrée libre

20h-22h

Équipes de 2 à 5 personnes

Prix : Gratuit sur inscription via Eventbrite. Pas d’inscription individuelle, un membre inscrit son équipe.

Jardin 21 2/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/729951935580144?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.eventbrite.com/e/billets-blind-test-musical-629196151627

Jardin21