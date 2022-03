Rendez vous au jardin. Visite du jardin de Rio Froment à SAVENAY Jardin de Rio Froment Savenay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Rio Froment

Visite guidée des jardins du “Chateau de Rio Froment” d’un heure environ. Rendez vous aux horaires indiqués, devant l’église de SAVENAY, place de l’église. Ce jardin entoure un château du XIXe siècle au sommet du Sillon. Il a été créé par un couple originaire de la région parti faire fortune au Brésil, traçant ainsi une véritable histoire avec la nature. Le nom de François Aubry, architecte paysagiste notoire de la région est associé à la conception de ce jardin. Les éléments d’origine sont majoritairement conservés : grande allée latérale, jardin d’agrément à l’anglaise, petit bois de promenade, roseraie… La présence d’arbres remarquables ainsi qu’une **superbe serre** font partie intégrante du patrimoine de Savenay

3 euros pour les plus de 18 ans. Gratuit pour les enfants.

Jardin de Rio Froment 6 rue de Guérande 44260 Savenay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T15:30:00;2022-06-03T16:30:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T17:30:00

