Rendez-vous au jardin : table ronde et visite guidée

Indre

Rendez-vous au jardin : table ronde et visite guidée, 3 juin 2023, Crevant

2023-06-03 15:00:00 – 2023-06-03 Crevant

Indre Crevant Table ronde : George Sand écolo ? avec Danielle Bahiaoui (Amis de George Sand), Pascale Auraix-Jonchère (Université Clermont Auvergne), Martine Watrelot (ENS Lyon) et Carole Rivière (Université de Limoges), puis visite commentée du parc des parelles par Christian Niel, président de l’association du Parc des Parelles. Dans le cadre des rendez-vous au jardin, le Musée George Sand et le Parc des Parelles proposent une après-midi autour de George Sand et la Nature. musee@mairie-lachatre.fr +33 2 54 30 17 60 © ADTI

