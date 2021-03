Six-Fours-les-Plages Maison du Cygne - Centre d'art Six-Fours-les-Plages, Var « Rendez-vous au « Jardin Remarquable de la Maison du Cygne » Maison du Cygne – Centre d’art Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin

A l’emplacement d’une ancienne briqueterie et dans le poumon vert de la Coudoulière, ces jardins paysagers de création récente présentent plusieurs zones thématiques : roseraie, verger, potager, jardin des oeuvres, jardin pédagogique, labyrinthe, …, l’ensemble accueillant les oeuvres d’art réunies par le pôle Arts plastiques. Le pôle Arts plastiques et le service environnement s’associent pour faire de ce rendez-vous un moment de convivialité et d’échanges intergénérationnels où se mêlent l’art et le jardin. Maison du Cygne – Centre d’art 209, chemin de la Coudoulière 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Six-Fours-les-Plages Var

2021-06-04 à 2021-06-06

