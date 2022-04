Rendez-vous au jardin : Poterie du Refuge Courcoué Courcoué Catégories d’évènement: Courcoué

C'est un petit havre de paix dans la plaine du Richelais faisant partie du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. C'est aussi un refuge pour les oiseaux, d'où le nom de l'atelier de céramique qui s'y trouve depuis 2017. Durant ces deux après-midi, une visite libre du jardin de 2000 m² et une exposition-vente de céramiques vous seront proposées. Vous pourrez voir comment sont fabriqués les "bars à oiseaux" par Catherine Letellier-Gorget et comment fonctionnent les ollas (diffuseurs d'eau en terre poreuse pour les plantations). Vases, étiquettes de jardin, mangeoires, pique-fleurs seront aussi présentés.
catletgo@hotmail.fr +33 6 15 48 01 49 https://www.poteriedurefuge.fr/

