Rendez-vous au Jardin potager de l’Abbaye du Relec Abbaye du Relec Plounéour-Ménez, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Un jardin potager ouvert gratuitement à tous les publics !

L’Abbaye du Relec, lieu de partage de savoirs et de savoir-faire, doté d’expositions temporaires.

Le jardin potager raconte comment la nature menacée peut, grâce à nos actions positives, redevenir un lieu riche et fertile. Comment tout un chacun peut créer un potager, sur son balcon, son jardinet, au jardin partagé du bout de la rue, sur une grande parcelle perdue dans la campagne et même dans une forêt.

Découvrez l’exposition temporaire 2024 : Au pied de mon arbre ! et les ateliers pratiques.

Abbaye du Relec 29410, Plounéour-Ménez, Finistère, Bretagne, France

Une grande église romane, les vestiges de l’espace claustral, révélés cette année, deux étangs, une chaussée bordée de grands arbres, une fontaine monumentale et d’anciens jardins entourés de douves témoignent encore de la présence des moines cisterciens pendant six siècles.

