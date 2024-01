Rendez vous au jardin Plaisance PLAISANCE 442 rue Gay Lussac Romans-sur-Isère, dimanche 2 juin 2024.

Rendez vous au jardin Plaisance « Rendez-vous au jardin PLAISANCE» dimanche 2 juin 2024 442 rue Joseph Gay Lussac à Romans sur Isère dans la Drôme des Collines. Dimanche 2 juin, 10h00 PLAISANCE 442 rue Gay Lussac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

« Rendez-vous au jardin PLAISANCE» dimanche 2 juin 2024 – 442 rue Joseph Gay Lussac à Romans sur Isère dans la Drôme des Collines.

Les cinq sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher seront illustrés par des peintres, illustrateurs, photographe, colporteurs, senteurs et fleurs de la Drôme, horticulture …dans le cadre de la 21° édition de « Rendez-vous au jardin » dimanche 2 juin 2024 sur le thème » les cinq sens au jardin » . Avec l’Association la Grande Royane, de nombreux exposants Drômois. Anne Marie aquarelliste, Aneta délices sucrés , Carole agent immobilier, Maria photographe, Odile graphiste, Cédric Chaux St Astier avec Jessica et Melissa ING bâtiment, Aurélie parfums de santé, Josiane et Myriam peintres, Louis sculpteur , Philippe graphiste arbres en nuages, fleuriste, paysagiste…

Visites guidées, démonstrations, présentations croisées, balades et convivialité au jardin !

PLAISANCE 442 rue Gay Lussac 442 Gay Lussac 26100 Romans sur Isere Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 22 38 88 88

©MC