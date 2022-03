Rendez vous au jardin, on vous parle des oiseaux Parc de découverte cap loire Montjean-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montjean-sur-Loire

le dimanche 5 juin à 16:00

Mésanges, rouges-gorges, moineaux… nous les connaissons tous ces petits oiseaux qui fréquentent nos jardins ! Mais savez-vous différencier le mâle de la femelle ? Reconnaissez-vous leur cri parmi tant d’autres ? Ces petites bêtes à plumes cachent de nombreuses curiosités que nous vous partagerons pour mieux les repérer.

7€ sur réservation places limitées

Parc de découverte cap loire 20, rue d'Anjou, Montjean-sur-Loire, Maine-et-Loire, Pays de la Loire

2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00

