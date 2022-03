Rendez-vous au jardin Nancray, 4 juin 2022, Nancray.

Rendez-vous au jardin Rue du Musée Musée des maisons comtoises Nancray

2022-06-04 – 2022-06-04 Rue du Musée Musée des maisons comtoises

Nancray Doubs Nancray

0 EUR Le Musée participe à la 19e édition des Rendez-vous au jardin !

La manifestation nationale “Rendez-vous aux jardins” à pour objectif de valoriser la richesse et la variété des parcs et jardins en France et en Europe, de favoriser les échanges entre les acteurs du jardin (propriétaires, jardiniers, horticulteurs, paysagistes…) et le public, néophyte et amateur éclairé, et de sensibiliser les visiteurs aux nombreuses actions mises en œuvre pour faire connaître, conserver, restaurer, créer des jardins, transmettre des savoir-faire et former des jardiniers et des jardiniers d’art.

musee@maisons-comtoises.org +33 3 81 55 29 77

Rue du Musée Musée des maisons comtoises Nancray

