12h30 – 13h30: visite commentée du jardin et pique nique tiré du sac – agrémenté des fraises et framboises ! Mais aussi de la menthe pour votre taboulé. 13h30 – 14h30 inauguration de la serre dont les cultures seront conduites en hydroponie. Un projet lauréat du budget participatif de la Région Ile de France. L’équipe sera heureuse de vous accueillir RDV au jardin Mazagran, le jardin pédagogique de l’association Asparagus- l’empreinte nature Jardin Mazagran 9 Rue de Gode 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise

