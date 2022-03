Rendez-vous au jardin – Le Parc Jeannine Dessay Pontarlier, 3 juin 2022, Pontarlier.

Rendez-vous au jardin – Le Parc Jeannine Dessay Pontarlier

2022-06-03 10:00:00 – 2022-06-05 16:00:00

Pontarlier Doubs

EUR 0 0 Vendredi et samedi à 10h, 11h, 14h et 15h. Dimanche à 14h et 15h.

Visite commentée du jardin : histoire, botanique, effet du réchauffement climatique sur les jardins.

Samedi : présentation des arbres fruitiers anciens du parc.

Pontarlier

