Le jardin de Saint-Martin, le dimanche 5 juin à 14:30

Pour la 18ème édition des « Rendez-vous aux jardins », venez vivre une après-midi en famille au Jardin de Saint-Martin. Il y en aura pour les grands comme pour les plus jeunes. Au programme : atelier découverte de la permaculture en compagnie de notre jardinier et d’Emilie Vilfroy, éducatrice à l’environnement au SYTEC, et jeu de piste pour toute la famille sur la thématique des espèces menacées du Jardin. Sans réservation. Des astuces et conseils pour des pratiques raisonnées dans la culture du potager. Le jardin de Saint-Martin Ancienne Tour, 15320 Ruynes-en-Margeride, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes Ruynes-en-Margeride Cantal

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:00:00

