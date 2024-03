rendez vous au jardin le jardin de Lili Savigny-sur-Braye, samedi 1 juin 2024.

rendez vous au jardin jardin privé familial ouvert pour sa première année. Ravi de faire découvrir ce lieu de plaisir et d’enchantement au public aimant les jardins. 1 et 2 juin le jardin de Lili

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

le jardin de Lili 19 rue de la Brunellière 41360 SAVIGNY SUR BRAYE Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0685289471 jardin de particulier, mélangeant élégamment légumes et plantes. Intégrant également des structures en fer (serre et pergola) fabriquée par la propriétaire. présence de parking et accessible aux personnes à mobilité réduite

©aurélie forgeard