Rendez vous au jardin – jardins secrets 2022 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Rendez vous au jardin – jardins secrets 2022 Bagnères-de-Bigorre, 5 juin 2022, Bagnères-de-Bigorre. Rendez vous au jardin – jardins secrets 2022 jardins secrets BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 12:00:00 jardins secrets BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre A cette occasion, les serres municipales (34 route de Toulouse) seront ouvertes au public de 10h à 17h. Manifestation sur le thème des jardins, avec visites de jardins privés. nDans le cadre de Rendez-vous aux jardins . nOrganisée par le CPIE Bigorre-Pyrénées. +33 5 62 95 49 67 https://www.cpie65.fr/ A cette occasion, les serres municipales (34 route de Toulouse) seront ouvertes au public de 10h à 17h. jardins secrets BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse jardins secrets BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville jardins secrets BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Rendez vous au jardin – jardins secrets 2022 Bagnères-de-Bigorre 2022-06-05 was last modified: by Rendez vous au jardin – jardins secrets 2022 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 5 juin 2022 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées