Rendez vous au jardin – jardins secrets 2022 Asté Asté Catégories d’évènement: Asté

Hautes-Pyrénées

Rendez vous au jardin – jardins secrets 2022 Asté, 3 juin 2022, Asté. Rendez vous au jardin – jardins secrets 2022 jardin Loïc Ploteau ASTE Asté

2022-06-03 – 2022-06-05 jardin Loïc Ploteau ASTE

Asté Hautes-Pyrénées Manifestations avec visites de jardins privés, dans le cadre de Bienvenue dans mon jardin au naturel organisé par l’Union nationale des CPIE, dont Bigorre-Pyrénées.

Renseignements : loic.ploteau@gmail.com

– 3 juin 18h000

– 4 juin de 14h00 à 20h00

