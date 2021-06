Poitiers Jardin du Bon Pasteur Poitiers, Vienne Rendez-vous au jardin Jardin du Bon Pasteur Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Jardin du Bon Pasteur, le dimanche 2 janvier 2022 à 10:30

Au programme de chaque rendez-vous: * Retournement des composteurs * Nettoyage de la parcelle * Plantations en tout genre * Don de compost aux habitants du quartier * Entretien de la parcelle

Gratuit pour les adhérents

Le rendez-vous au jardin, c’est le moment convivial d’entretien de la parcelle, de gestion du composteur. Jardin du Bon Pasteur Square du bon pasteur, poitiers Poitiers Les Côteaux de Saint-Saturnin Vienne

2022-01-02T10:30:00 2022-01-02T13:00:00

