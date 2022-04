Rendez-vous au jardin – Jardin de la Bourdonnière Réveillon, 3 juin 2022, Réveillon.

Rendez-vous au jardin – Jardin de la Bourdonnière Réveillon

2022-06-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00

Réveillon Orne Réveillon

Ce jardin de 5 000 m² est avant tout l’œuvre d’une passionnée de la nature. Au fur et à mesure des années, le terrain de cet ancien corps de ferme sur lequel on retrouve des traces d’occupation moyenâgeuse a été patiemment transformé en jardins d’atmosphère.

Au cours de la promenade, comme une invitation au voyage, se déclinent les landes, là un brin de Provence, ailleurs un esprit renaissance, une alcôve secrète…

Les formes et les couleurs ravissent l’œil du promeneur dans ce jardin à flan de colline où la nature préservée est omniprésente.

Agrémenté de terrasses, murets, bassin, ce jardin intimiste révèle tour à tour des vivaces, arbustes, graminées, fougères, plantes rares, cactées et plantes grasses, plantes alpines…Au fil des saisons, des centaines d’arbustes et de plantes vivaces se relayent dans une farandole de parfums subtils et enivrants.

Dernière création : le potager en carrés à l’abri d’un bâtiment à contreforts, où se côtoient les anciennes et nouvelles variétés de légumes parmi les fleurs comestibles et plantes condimentaires.

Une promenade à la découverte de l’inattendu et de la poésie.

Visite libre et commentée.

Ce jardin de 5 000 m² est avant tout l’œuvre d’une passionnée de la nature. Au fur et à mesure des années, le terrain de cet ancien corps de ferme sur lequel on retrouve des traces d’occupation moyenâgeuse a été patiemment transformé en jardins…

bourdonniere@free.fr +33 2 33 25 04 19 http://bourdonniere.free.fr/

Ce jardin de 5 000 m² est avant tout l’œuvre d’une passionnée de la nature. Au fur et à mesure des années, le terrain de cet ancien corps de ferme sur lequel on retrouve des traces d’occupation moyenâgeuse a été patiemment transformé en jardins d’atmosphère.

Au cours de la promenade, comme une invitation au voyage, se déclinent les landes, là un brin de Provence, ailleurs un esprit renaissance, une alcôve secrète…

Les formes et les couleurs ravissent l’œil du promeneur dans ce jardin à flan de colline où la nature préservée est omniprésente.

Agrémenté de terrasses, murets, bassin, ce jardin intimiste révèle tour à tour des vivaces, arbustes, graminées, fougères, plantes rares, cactées et plantes grasses, plantes alpines…Au fil des saisons, des centaines d’arbustes et de plantes vivaces se relayent dans une farandole de parfums subtils et enivrants.

Dernière création : le potager en carrés à l’abri d’un bâtiment à contreforts, où se côtoient les anciennes et nouvelles variétés de légumes parmi les fleurs comestibles et plantes condimentaires.

Une promenade à la découverte de l’inattendu et de la poésie.

Visite libre et commentée.

Réveillon

dernière mise à jour : 2022-02-16 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE