Rendez-vous au Jardin du musée Victor Hugo, 3 juin 2022, .

Rendez-vous au Jardin du musée Victor Hugo

2022-06-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-04 17:30:00 17:30:00

A l’occasion de la manifestation nationale “Rendez-vous aux jardins“, venez partager un moment au Musée Victor Hugo.

Au programme :

– Présence sur site des jardiniers tout le week-end (samedi et dimanche toute la journée aux heures d’ouverture du musée). Ces derniers pourront répondre à toutes les questions et distribuer des conseils en jardinage.

– Ils expliqueront également le processus de création et réalisation du Tapis d’Orient végétal aux couleurs du Liban ainsi que des explications sur la restauration du jardin ces 2 dernières années.

musees.departementaux@seinemaritime.fr +33 2 35 15 69 11

