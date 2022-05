Rendez-vous au jardin du Couloubrier Domaine Saint Jacques du Couloubrier, 3 juin 2022, Grasse.

Rendez-vous au jardin du Couloubrier

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Domaine Saint Jacques du Couloubrier

Le domaine Saint Jacques du Couloubrier à Grasse est un jardin privé de 8 ha créé en 1950 pour Jean Prouvost par Russel Page, paysagiste de renommée internationale, maître dans l’art du paysage et de l’utilisation des végétaux. Il se visite toute l’année sur rendez-vous. Après une longue période d’abandon, les nouveaux propriétaires se sont appliqués depuis 2005 à faire revivre le domaine en s’attachant le plus possible à la création d’origine. Le chef jardinier actuel, Pierre JEANJEAN, continue à faire évoluer le jardin en apportant une importante diversité végétale. Dans le domaine de Saint Jacques du Couloubrier règne une diversité végétale étonnante. Les plantes à parfum telles que les glycines, la citronelle, le jasmin de Grasse côtoient les oliviers, les chênes verts, les agrumes ainsi qu’un conservatoire des rosiers Nabonnand. Tout au long de la promenade le promeneur découvre une multitude d’espaces où les végétaux ont été installés selon le micro climat qui y règne. Ils sont de ce fait parfaitement acclimatés et l’on peut y croiser des fougères arborescentes non loin de massifs de rocailles, jardin austral, et potager mais toujours en s’attachant à rester un des jardins emblématiques du pays grassois.

Domaine Saint Jacques du Couloubrier 32-42, chemin du Vivier 06130 Grasse



