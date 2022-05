RENDEZ-VOUS AU JARDIN DU CHÂTEAU D’HAUSEN Hombourg-Haut Hombourg-Haut Catégories d’évènement: 57470

Hombourg-Haut 57470 Découvrez l’atmosphère feutrée et douce du parc du château d’Hausen où les fleurs de mille couleurs invitent à la flânerie. C’est aussi un arboretum où de nombreux arbres sont centenaires. Au détour des allées du parc du château d’Hausen, une exposition photographique « Biodiversité, cette inquiétante disparition » réalisée par Baptiste Lang, vous dévoilera de nombreux insectes de notre contrée.

Visite libre en autonomie : Dimanche 5 juin : 10h00 – 17h30 et lundi 6 juin : 10h00 – 15h00 ; dépliant d’information gratuit disponible à l’Office de tourisme. J-M GUZIK

