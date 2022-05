RENDEZ-VOUS AU JARDIN DU CHÂTEAU DE LOUBENS Loubens-Lauragais, 4 juin 2022, Loubens-Lauragais.

RENDEZ-VOUS AU JARDIN DU CHÂTEAU DE LOUBENS Loubens-Lauragais

2022-06-04 – 2022-06-04

Loubens-Lauragais 31460 Loubens-Lauragais

Autour du château Renaissance, situé au cœur du village, ce parc et ses jardins de 3 ha de tradition familiale regroupe plusieurs trésors d’époque : buis remarquables, topiaires, parterre classique se prolongeant par quatre carrés de prairie sauvage autour dune grande allée de tilleuls plantée en 1825. Courant d’eau, bassin et fontaine animent le sous-bois. Terrasses fleuries à l’ombre d’un magnifique pin parasol, vestiges d’un puits et d’une fontaine d’inspiration italienne, fabriques, sculptures.

Vue sur les Pyrénées.

Ouvert également pour les Journées européennes du patrimoine et toute l’année pour les groupes sur demande (20 personnes).

A l’occasion des journées nationales des rendez-vous aux jardins, le château de Loubens-Lauragais vous ouvre les portes de son parc exceptionnel.

+33 5 61 83 12 08 http://www.chateaudeloubens.com/

Château de Loubens

Loubens-Lauragais

