Rendez-vous au jardin… du château de Jalenques Quins, 4 juin 2022, Quins.

Rendez-vous au jardin… du château de Jalenques Jalenques Quins

2022-06-04 – 2022-06-05

Jalenques Quins Aveyron Quins

EUR Celle de 2021 était fort sympathique et celle de 2022 s’annonce plus riche encore. Voyez plutôt !

Non seulement plusieurs jardinières, et de fgrande dimension, celles-ci, ont vu le jour, vous promettant des fleurs par centaines, des variétés nouvelles et des couleurs chatoyantes mais en plus vous aurez le plasir de profiter pour la 1re fois d’un joueur d’orgue de barbarie, d’une fabuleuse conteuse et d’un claveciniste.

Samedi :

Marie-Eve Thiry, conteuse, vous fera voyager dans le monde magique des plantes (à 15h et 16h30). Tout au long de la journée, un joueur d’orgue de Barbarie redonnera vie à ce lieu. Une journée bucolique qui se conclura dans la bonne humeur, grâce à un bal traditionnel avec accordéon et cabrette de 19h30 à 21h.

Possibilité de restauration sur place (cuisine malgache).

Dimanche :

Le matin, de jeunes musiciens viendront tester leur répertoire pour être fin prêts pour leur représentation à 14h : vous n’en croirez pas vos oreilles !

A 15h, un récital de musique baroque (flûte, clavecin et violon) conclura harmonieusement les animations proposées.

Pendant ces 2 journées :

Vente des bulletins de l’association, carterie et boissons fraiches. Pour votre plaisir, Marie-Charline vous proposera sa cuisine exotique, chaude et froide, et pourra vous servir thé ou café.

Dans le cadre des journées RDV aux jardins, venez faire le plein de chlorophylle sur le site de cet ancien château qui sort de la nature !

Amis de Jalenques

Jalenques Quins

dernière mise à jour : 2022-05-07 par