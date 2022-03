Rendez-vous au jardin du centre de l’enfance ! Jardin du centre de l’enfance Robert Honde Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Jardin du centre de l’enfance Robert Honde, le samedi 4 juin à 10:00

### La journée se déroulera autour de différentes activités, exposition photos, contes, ateliers de création et visites du jardin sur le thème du changement climatique et plus largement, autour des thèmes de la biodiversité et de l’écologie. Visite, ateliers et stands partenaires au jardin pédagogique du centre de l’enfance Jardin du centre de l’enfance Robert Honde 86, Place Pierre De Coubertin, 04100 Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00

