Rendez-vous au Jardin | Domaine du Bois Cornillé Val-d’Izé, 4 juin 2022, Val-d'Izé.

Rendez-vous au Jardin | Domaine du Bois Cornillé Val-d’Izé

2022-06-04 – 2022-06-04

Val-d’Izé 35450 Val-d’Izé

Visite commentée du Domaine de Bois Cornillé à l’occasion des « Rendez-vous au Jardin » sur le thème « Les Jardins face au changement climatique ».

La visite vous fera vivre et comprendre le rêve des paysagistes du 19e siècle et de leurs commanditaires : un parc aménagé entre bois et pâtures au cœur d’un terroir pittoresque.

Les paysagistes Denis Bühler et Edouard André y ont dessiné des perspectives qui valorisent les vues sur les tours et flèches du château néogothique, sur les étangs et sur le patrimoine rural.

Particulièrement bien conservé, le Bois Cornillé est un aboutissement des traditions paysagères française et anglaise ; il est source d’inspiration pour aménager notre paysage rural.

Départs des visites:

Samedi 5 juin à 16h

Dimanche 6 juin à 11h & à 15h



Tarif : 5€ par personne. Sur réservation. Visites libres possibles entre 10h et 19h.

boiscornille@gmail.com +33 6 07 79 11 32

Visite commentée du Domaine de Bois Cornillé à l’occasion des « Rendez-vous au Jardin » sur le thème « Les Jardins face au changement climatique ».

La visite vous fera vivre et comprendre le rêve des paysagistes du 19e siècle et de leurs commanditaires : un parc aménagé entre bois et pâtures au cœur d’un terroir pittoresque.

Les paysagistes Denis Bühler et Edouard André y ont dessiné des perspectives qui valorisent les vues sur les tours et flèches du château néogothique, sur les étangs et sur le patrimoine rural.

Particulièrement bien conservé, le Bois Cornillé est un aboutissement des traditions paysagères française et anglaise ; il est source d’inspiration pour aménager notre paysage rural.

Départs des visites:

Samedi 5 juin à 16h

Dimanche 6 juin à 11h & à 15h



Tarif : 5€ par personne. Sur réservation. Visites libres possibles entre 10h et 19h.

Val-d’Izé

dernière mise à jour : 2022-05-27 par