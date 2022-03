Rendez-vous au jardin des roses Sepmes Sepmes Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Sepmes

Rendez-vous au jardin des roses Sepmes, 4 juin 2022, Sepmes. Rendez-vous au jardin des roses Sepmes

2022-06-04 – 2022-06-04

Sepmes Indre-et-Loire Sepmes Rendez-vous dans notre jardin des roses de Provins – la rosa gallica officinalis – unique en Touraine avec près de 3.000 rosiers.

Cette rose est cultivée en agriculture biologique. Cette rose, appelée également la rose des apothicaires, est un rosier buisson cultivé en France depuis le 13ème siècle dans le jardin des simples pour ses propriétés médicinales. En pleine période de floraison, Claire et Sébastien vous invitent à découvrir leur jardin, à participer à la cueillette des pétales de roses et à assister à la distillation pour fabriquer l’eau de roses. Rendez-vous dans notre jardin des roses de Provins – la rosa gallica officinalis – unique en Touraine avec près de 3.000 rosiers, cultivée en agriculture biologique.

Claire et Sébastien vous invitent à découvrir leur jardin, à participer à la cueillette des pétales de roses…

Réservation en ligne. claireproust@cabriaulait.fr +33 2 47 32 94 86 http://www.cabriaulait.fr/ Rendez-vous dans notre jardin des roses de Provins – la rosa gallica officinalis – unique en Touraine avec près de 3.000 rosiers.

Cette rose est cultivée en agriculture biologique. Cette rose, appelée également la rose des apothicaires, est un rosier buisson cultivé en France depuis le 13ème siècle dans le jardin des simples pour ses propriétés médicinales. En pleine période de floraison, Claire et Sébastien vous invitent à découvrir leur jardin, à participer à la cueillette des pétales de roses et à assister à la distillation pour fabriquer l’eau de roses. Pixel2013 – Pixabay

Sepmes

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Sepmes Autres Lieu Sepmes Adresse Ville Sepmes lieuville Sepmes Departement Indre-et-Loire

Sepmes Sepmes Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sepmes/

Rendez-vous au jardin des roses Sepmes 2022-06-04 was last modified: by Rendez-vous au jardin des roses Sepmes Sepmes 4 juin 2022 Indre-et-Loire Sepmes

Sepmes Indre-et-Loire