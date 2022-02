Rendez-vous au jardin des Prairiales Jardin des prairiales Manom Catégories d’évènement: Manom

Moselle

Rendez-vous au jardin des Prairiales Jardin des prairiales, 3 juin 2022, Manom. Rendez-vous au jardin des Prairiales

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin des prairiales

Pour cette occasion, découvrez le jardin des Prairiales, jardin contemporain créé par Franck Neau, sur le thème du buis et des plantes sauvages. Visites guidées samedi et dimanche par le chef-jardinier à 15h. Démonstration de taille de buis au sécateur.

Vendredi: gratuit. Samedi et dimanche :4 euros par personne, gratuit moins de 12 ans. Visites guidées samedi et dimanche par le chef-jardinier à 15h.

Visite libre ou commentée du jardin du château de la Grange Jardin des prairiales Château de la Grange Route de Luxembourg, Manom, Moselle, Grand Est Manom Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Manom, Moselle Autres Lieu Jardin des prairiales Adresse Château de la Grange Route de Luxembourg, Manom, Moselle, Grand Est Ville Manom lieuville Jardin des prairiales Manom Departement Moselle

Jardin des prairiales Manom Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/manom/

Rendez-vous au jardin des Prairiales Jardin des prairiales 2022-06-03 was last modified: by Rendez-vous au jardin des Prairiales Jardin des prairiales Jardin des prairiales 3 juin 2022 Jardin des prairiales Manom Manom

Manom Moselle