A l’occasion de l’événement national des “Rendez-vous aux jardins” organisé par le Ministère de la Culture, la bibliothèque Lacassagne vous propose des jeux autour du thème du jardin et de la nature ainsi qu’un temps de lecture de Kamishibai, petit théâtre japonais. Et bien sûr, une visite découverte du jardin partagé! Parce que se mettre au vert c’est aussi possible en ville, venez nombreux pour partager pour ce moment simple et convivial!

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

La Bibliothèque Lacassagne vous invite à découvrir la richesse du jardin partagé des Défricheurs du zénith. Jardin des défricheurs du Zénith parc Zénith 69003 Lyon Parc Zénith 86 avenue Lacassagne 69003 Lyon Lyon Grange Blanche Métropole de Lyon

