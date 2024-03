Rendez-vous au Jardin des Cinq Sens Jardin des Cinq Sens Yvoire, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous au Jardin des Cinq Sens Depuis plus de 30 ans, le Jardin des Cinq Sens offre une balade sensorielle unique à ses visiteurs. Pour cette nouvelle édition des Rendez-Vous aux Jardins, rencontres et ateliers seront proposés tou… 1 et 2 juin Jardin des Cinq Sens Visite des jardins sensoriels à demi-tarif sur demande avec la mention RVJ24 Ateliers et temps forts – réservation obligatoire sur la billetterie du site web

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Depuis plus de 30 ans, le Jardin des Cinq Sens offre une balade sensorielle unique à ses visiteurs. Pour cette nouvelle édition des Rendez-Vous aux Jardins, rencontres et ateliers seront proposés tout au long du week-end.

– Visite des jardins sensoriels – en toute liberté – tous publics – sam. et dim. 10h00-17h30 – adulte : 14.50€ / 6-18 ans : 8€ – demi-tarif : RVJ24

Equipé du plan du labyrinthe, entrez tour à tour dans les Jardins de la Vue, du Toucher, de l’Odorat et du Goût. Laissez les clapotis de la fontaine chanter et poursuivez votre promenade vers d’autres jardins inspirants.

– Atelier du Petit Parfumeur – pour les 7/12 ans – sam. 10h00 – 12€

Après un premier temps de visite olfactive dans le jardin, les apprentis parfumeurs accèdent à l’atelier de conception pour passer à l’assemblage de leur création inédite.

– Chant énergétique des plantes – adultes uniquement – dim. 15h00 – sans supp.

Rachel Colas utilise la musique des plantes pour faire ressentir leur « champ » vibratoire. Un temps de détente et de reconnection sensible avec le végétal.

– Visite à contre sens – en famille – sam. 15h00 – supp : 2€/pers.

Entrez et suivez le guide en famille pour explorer le jardin d’une manière surprenante et mesurer le pouvoir de vos sens.

Jardin des Cinq Sens 12 rue du Lac, 74140 Yvoire Yvoire 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 72 88 80 http://www.jardin5sens.net https://www.facebook.com/jardin5sens/ [{« type »: « link », « value »: « https://jardin5sens.net/billetterie/ »}] Situé sur les rives du lac Léman, ce jardin privé ouvert en 1988 est un écrin végétal inspiré des labyrinthes du Moyen Âge. Plusieurs jardins intimistes invitent à l’éveil des sens et à la découverte d’une grande diversité de plantes. Cette œuvre vivante a été créée par Yves et Anne-Monique d’Yvoire avec le concours d’Alain Richert et d’André Gayraud.

©P.Perdereau