du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Musée Charles Milcendeau

Le musée saisit l’occasion de ce rendez-vous national pour faire découvrir son jardin et les espèces qui y résident. Niché au coeur du marais breton vendéen, laissez-vous charmer par ce lieu unique où l’artiste vendéen Charles Milcendeau a vécu. Calme et sérénité vous accompagneront tout au long de votre visite, des salles d’exposition jusqu’à sa maison pourvue de magnifiques peintures murales qui ornent sa chambre. En plus de découvrir l’artiste et son travail, vous pourrez lors de ce week-end, rencontrer une botaniste, participer à des ateliers, créer une oeuvre collective, découvrir l’exposition d’herbiers, suivre un atelier artistique, soit tout un programme pour ravir petits et grands !

Entrée libre, certaines animations sur inscription

Musée Charles Milcendeau 84 chemin du bois durand 85300 Soullans Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00