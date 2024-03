Rendez-vous au jardin de Méli-Mélo Jardin Méli-Mélo Blussangeaux, samedi 8 juin 2024.

Rendez-vous au jardin de Méli-Mélo Jardin Méli-Mélo Blussangeaux Doubs

Venez découvrir notre jardin paysager à l’anglaise

Créé en 1997, notre jardin de 25 ares s’est enrichi cette année de nouveaux massifs. De nouvelles plantes sont venues s’ajouter à notre belle collection d’arbres, d’arbustes, vivaces, rosiers et hostas. En tout, le jardin regroupe plus de 1 500 variétés différentes.

De nombreux éléments attractifs vous séduiront tout au long du jardin pont, bassin et ses carpes Koï, de nombreuses décorations, un chalet abritant des outils anciens de jardinier, ainsi que des bancs pour le repos.

Une vente de plantes du jardin aura lieu.

Nous vous attendons les 1er et 2 juin ainsi que les 8 et 9 juin de 10h à 19h. Le jardin est accessible aux personnes handicapées. Entrée 2€ et gratuit moins de 18 ans. EUR.

Jardin Méli-Mélo 21 Rue Principale

Blussangeaux 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté georges.sangsue25@orange.fr

