Rendez-vous au jardin de la Monarde Jardin de la Monarde Grandvaux, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous au jardin de la Monarde Visite libre et gratuite du jardin de la Monarde. 1 et 2 juin Jardin de la Monarde Entrée libre et gratuite | Sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre et gratuite du jardin de la Monarde.

La propriétaire Sylvie LECOMTE sera sur place pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions et demandes spécifiques.

Jardin de la Monarde 48 rue de la MAIRIE 71430 GRANDVAUX Grandvaux 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 53 91 25 Jardin anglais créé il y a 5 ans au cœur du Charolais. Sérénité, douceur, couleurs et senteurs des arbustes et des fleurs à découvrir tout au long des allées sinueuses en pente douce. Parking devant l’église du village.

© Sylvie LECOMTE