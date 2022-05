Rendez vous au Jardin de Bresson Jardins du château de Bresson Moissieu-sur-Dolon Catégories d’évènement: Isère

Moissieu-sur-Dolon

Rendez vous au Jardin de Bresson Jardins du château de Bresson, 4 juin 2022, Moissieu-sur-Dolon. Rendez vous au Jardin de Bresson

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du château de Bresson

Taille de pierre, gravure sur pierre et sur métal, céramique, rakou, peinture sur verre, livres anciens et reliure, Coffres anciens, parchemins. L’art et les démonstrations seront au menu de ces deux jours.

Entrée libre, visite du Château organisée (6€)

Une visite des jardins et des stands d’artisans présentant leur savoir-faire Jardins du château de Bresson 494, Montée des Murs, 38270 Moissieu-sur-Dolon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Moissieu-sur-Dolon Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Moissieu-sur-Dolon Autres Lieu Jardins du château de Bresson Adresse 494, Montée des Murs, 38270 Moissieu-sur-Dolon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Moissieu-sur-Dolon lieuville Jardins du château de Bresson Moissieu-sur-Dolon Departement Isère

Jardins du château de Bresson Moissieu-sur-Dolon Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moissieu-sur-dolon/

Rendez vous au Jardin de Bresson Jardins du château de Bresson 2022-06-04 was last modified: by Rendez vous au Jardin de Bresson Jardins du château de Bresson Jardins du château de Bresson 4 juin 2022 Jardins du château de Bresson Moissieu-sur-Dolon Moissieu-sur-Dolon

Moissieu-sur-Dolon Isère