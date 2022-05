Rendez-vous au jardin Dax, 4 juin 2022, Dax.

Rendez-vous au jardin Rue du Sel Gemme Parc du Sarrat Dax

2022-06-04 – 2022-06-05 Rue du Sel Gemme Parc du Sarrat

Dax Landes Dax

EUR 0 0 Ce parc botanique s’étend sur plus de 3 hectares avec des serres et une source, et fût autrefois une ancienne propriété agricole métamorphosée par René Guichemerre dans les années 50.

Une indispensable balade pour se ressourcer en pleine nature…

Visite guidée samedi et dimanche à 14h et 16h, ou déambulation libre de 14h à 18h.

Ce parc botanique s’étend sur plus de 3 hectares avec des serres et une source, une indispensable balade pour se ressourcer en pleine nature…

Visite guidée samedi et dimanche à 14h et 16h, ou déambulation libre de 14h à 18h.

Ce parc botanique s’étend sur plus de 3 hectares avec des serres et une source, et fût autrefois une ancienne propriété agricole métamorphosée par René Guichemerre dans les années 50.

Une indispensable balade pour se ressourcer en pleine nature…

Visite guidée samedi et dimanche à 14h et 16h, ou déambulation libre de 14h à 18h.

RDV jardins 2022

Rue du Sel Gemme Parc du Sarrat Dax

dernière mise à jour : 2022-05-17 par OT Grand Dax