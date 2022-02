Rendez-vous au jardin dans les jardins du Palais Saint-Firmin à Gordes Jardins du Palais Saint-Firmin Gordes Catégories d’évènement: Gordes

Vaucluse

Rendez-vous au jardin dans les jardins du Palais Saint-Firmin à Gordes Jardins du Palais Saint-Firmin, 4 juin 2022, Gordes. Rendez-vous au jardin dans les jardins du Palais Saint-Firmin à Gordes

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du Palais Saint-Firmin

Nous vous accueillerons par l’entrée des Caves du Palais Saint-Firmin . rue du Belvédère, que vous visiterez avant de découvrir nos jardins ! La propriétaire des lieux, qui a dessiné le jardin, sera présente pour vous rencontrer !

6€ tarif plein, 5€ tarif réduit

Découvrez les jardins privés du Palais Saint-Firmin, construits sur les anciens fondations du village, face au Luberon. Un jardin et une vue uniques à Gordes ! Jardins du Palais Saint-Firmin rue du Belvédère 84220 Gordes Gordes Fontanille Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T13:30:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T13:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gordes, Vaucluse Autres Lieu Jardins du Palais Saint-Firmin Adresse rue du Belvédère 84220 Gordes Ville Gordes lieuville Jardins du Palais Saint-Firmin Gordes Departement Vaucluse

Jardins du Palais Saint-Firmin Gordes Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gordes/

Rendez-vous au jardin dans les jardins du Palais Saint-Firmin à Gordes Jardins du Palais Saint-Firmin 2022-06-04 was last modified: by Rendez-vous au jardin dans les jardins du Palais Saint-Firmin à Gordes Jardins du Palais Saint-Firmin Jardins du Palais Saint-Firmin 4 juin 2022 Gordes Jardins du Palais Saint-Firmin Gordes

Gordes Vaucluse