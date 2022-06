Rendez vous au jardin – Country living Ostheim, 4 juin 2022, Ostheim.

Rendez vous au jardin – Country living Ostheim

2022-06-04 – 2022-06-05

Ostheim 68150

EUR A l’occasion de l’évènement Rendez vous au Jardin, le parc de Schoppenwihr vous ouvre ses portes !

Plantes, jardin, décoration artisanat et gastronomie. Venez y célébrer la vie à la campagne et ses joies simples. Le plaisir de se promener, de découvrir, de regarder, comprendre, rencontrer, échanger et partager.

Au programme : une exposition vente d’artisanat et de gastronomie

Plantes, jardin, décoration artisanat et gastronomie. Venez célébrer la vie à la campagne et ses joies simples grâce à cette exposition !

